Собянин рассказал, как в Москве модернизируют молочно-раздаточные пункты

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы mos.ru

Бесплатные продукты там могут, в частности, получить беременные женщины, дети до трех лет или до семи лет, если семья многодетная.

В столице провели ремонт 84 молочно-раздаточных пунктов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram.

По его словам, в планах отремонтировать еще 72.

Собянин рассказал, что дизайн объектов выдержан в одной стилистике с новыми детскими поликлиниками. В помещениях заменили окна и двери, системы пожарной безопасности и кондиционирования, обновили внутреннюю отделку.

В общей сложности в Москве находится больше 200 молочно-раздаточных пунктов. Бесплатные продукты там могут, в частности, получить беременные женщины, дети до трех лет или до семи лет, если семья многодетная. Например, для малышей выдают смеси, соки, детские пюре и каши.