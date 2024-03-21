Собянин: в ЗелАО ввели в эксплуатацию уже шесть домов по программе реновации

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы mos.ru

Кроме того, добавил мэр, в Зеленограде возводятся и социальные объекты.

Порядка 7,1 тысяч человек получат жилье по программе реновации в Зеленограде. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Всего по программе в ЗелАО расселению подлежат 34 дома, написал градоначальник в Telegram.

На данном этапе, рассказал мэр, около 700 жителей Старого Крюкова в Зеленограде уже получили квартиры. В эксплуатацию ввели шесть новостроек площадью больше 58 тысяч квадратных метров, еще две строятся.

Кроме того, добавил Собянин, в Зеленограде возводятся и социальные объекты. Например, идет строительство детской поликлиники в районе Крюково, которая сможет принимать 320 пациентов в смену.

Помимо этого, на 70% готов спорткомплекс «Горизонт» с двумя бассейнами.

В феврале Собянин заявил, что в Москве переходят на новый уровень строительства по программе реновации: теперь возведение жилья и социальных объектов, а также благоустройство будут проводиться в масштабе всего квартала.