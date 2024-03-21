Собянин: не менее 70% занятий в колледжах Москвы будут практическими

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы mos.ru

Сами преподаватели колледжей стажируются для актуализации знаний и навыков.

До конца года в столице модернизируют свыше 230 мастерских и лабораторий в колледжах, а также создадут порядка 90 новых. Тренироваться в них можно будет на оборудовании, которым пользуются на предприятиях города, написал в Telegram мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, не меньше 70% времени обучения в колледжах будет занимать практика. Это одно из ключевых принципов программы модернизации системы среднего профессионального образования в столице.

В разработке учебных программ участвуют работодатели и профессиональные ассоциации, практические занятия начинаются с первого курса.

Собянин подчеркнул, что в столице создаются новые учебные площадки практической подготовки, расположенные рядом с организациями — потенциальными работодателями. Также внедряется новый подход к оценке качества подготовки выпускников. Работодатели участвуют в квалификационном экзамене, при сдаче которого студенты могут получить разряд и предложение о трудоустройстве.

Для обучения практическим навыкам в колледжи приглашают работников профильных предприятий и организаций. Сами преподаватели колледжей стажируются для актуализации знаний и навыков. Всего в этом году стажировки на предприятиях пройдут свыше одной тысячи педагогов.