Секс-игрушки и лекарства: россияне назвали самые неудачные варианты подарков

Фото: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha

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При этом более 30% граждан признают, что при выборе презента часто промахиваются.

Очень часто возникает ситуация, когда мы не знаем, что подарить человеку, но поздравить очень хочется. О том, какие подарки люди считают наиболее неуместными, рассказала Газета.ру со ссылкой на социальный опрос.

По результатам исследования выяснилось, что 51% россиян считают секс-игрушки и нижнее белье неуместными, а 23% опрошенных не хотели бы получить в подарок предметы, которыми может пользоваться вся семья.

Исследование также показало, что 11% респондентов не хотели бы получить в качестве презента косметику и любые другие подарки, указывающие на возраст. Еще 10% сомневаются, что кухонная утварь станет хорошим подарком. При этом 4% не хотели бы, чтобы им дарили деньги или подарочные сертификаты.

При этом 55% опрошенных ответили, что все подарки для них будут неуместными, если это не то, что они хотели бы. 19% отвергли идею подарка в виде «инфоцыганских» сертификатов, а 13% были разочарованы алкоголем и сладостями. Еще 11% явно не обрадовались бы лекарствам.

При этом 32% опрашиваемых признают, что иногда сами промахиваются с подарком. 14% всегда заранее просят wish-list, а 9% совершенно не утруждают себя выбором «правильного» подарка, а 4% наоборот — покупают странные подарки, чтобы повеселить. При этом 41% дарят то, что подскажет сердце.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие подарки к 8 Марта можно купить в аптеке.