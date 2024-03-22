Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Между тем он отметил, что жители западных стран даже не знают всей ситуации, происходящей на Украине.

Всемирно известный режиссер Эмир Кустурица дал интервью нашему каналу. Он нечасто обсуждает политические темы, но сейчас решил высказаться по поводу конфликта на Украине.

«Знаете, они на Западе ничего не знают, что случилось. Когда я говорю с моими друзьями во Франции, Италии, они не знают, что вам было запрещено говорить на Украине по-русски, что отмена вашей культуры, что Порошенко сказал. Я видел этот документ, что у вас не будет пенсии, что дети не будут ходить в школы. То, что надо цивилизационным поступком гарантировать народу, который там живет. Я думаю, что это война против православной веры», — рассказал Кустурица.

Режиссер добавил, что, по его мнению, США намеренно разжигают в Европе один конфликт за другим, и предположил, что это делается для того, чтобы продемонстрировать лидерам европейских государств, «кто именно является боссом».