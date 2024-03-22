Дочь Вертинского о зарплате отца в годы СССР: «Ничего нет, кроме мирового имени»

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Анастасия рассказала, сколько ее знаменитый отец зарабатывал в день за съемки в кино.

Со дня рождения известного шансонье Александра Вертинского исполнилось 135 лет. Недавно его дочь, народная артистка РСФСР Анастасия рассказала для aif.ru о том, какой была ставка ее отца в кино после того, как он вернулся в СССР в 1943 году.

79-летняя актриса рассказала о том, что съемочный день актера стоил восемь рублей 16 копеек. Позже ставка повышалась до девяти рублей 45 копеек. При этом кто-то мог зарабатывать целых 12 рублей за день.

Однажды, вспоминает Анастасия, к ее отцу пришел Гуревич — сотрудник из отдела кадров «Мосфильма» и попросил заполнить анкету для повышения зарплаты. Он спрашивал, участвовал ли он в каких-либо конкурсах, на что отец отвечал отрицательно. Тогда Гуревич поинтересовался, как же он тогда сможет повысить ставку Вертинскому.

«Александр Николаевич, ну, помилуйте, вы же нигде, ни в каких конкурсах не участвовали. Это ж как же я вас буду повышать». На это папа ему ответил: «Дорогой друг Гуревич, у меня действительно ничего нет, кроме мирового имени», — пересказывает диалог актриса.

При этом Анастасия сказала, что не знает, какую зарплату в итоге дали Александру.

«Получил он там на три рубля больше или, может, не три, не знаю. Тут сама история замечательная. Потому что действительно у отца была мировая слава», — объясняет актриса.

Анастасия Вертинская добавила, что ее отец снимался даже в немом кино еще во времена Российской империи. В период до 1917 года Вертинский принял участие в 20 картинах, среди которых можно выделить: «Чем люди живы», «Обрыв», «Медовый месяц», «Неврастеники», «Король без венца» и другие работы. Однако самый интересный период, по ее мнению, был по возвращению в СССР.

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