Пуск ракеты «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-25» к МКС отменили

Фото: Reuters / Pavel Mikheyev

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На МКС должны были отправиться три члена экипажа, в том числе, космонавт «Роскосмоса» Олег Новицкий.

Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-25» на Международную космическую станцию отменен.

«Прошла автоматическая отмена пуска. Привести агрегаты стартового комплекса в исходное состояние. Подготовиться к стоянке 24 часа», — сказал диктор во время трансляции «Роскосмоса».

Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а», которая должна была вывести на орбиту транспортный корабль с тремя членами экипажа, был запланирован на 16 часов 21 минуту по московскому времени с 31-й площадки космодрома Байконур.

Как стало известно 5-tv.ru, по предварительным данным, повторный запуск через два дня.

На МКС должны были отправиться космонавт «Роскосмоса» Олег Новицкий, представительница Белоруссии Марина Василевская и астронавт NASA Трейси Дайсон.

Причины отмены полета пока не сообщаются.

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, что SpaceX заявила о потере корабля Starship в ходе испытательного полета.