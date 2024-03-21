«Очень перспективные»: в России ведутся разработки «размножающихся» дронов

Фото, видео: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn; 5-tv.ru

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Какая начинка будет у нашего нового оружия?

В Китае разработали дрон, который способен распадаться на целый рой беспилотников, передает китайская газета SCMP. Генерал-майор авиации, Герой России Сергей Липовой в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru рассказал, ведутся ли такие разработки в России.

По словам Липового, в России такие разработки тоже ведутся, но на стадии опытов. Главное, что такие разработки есть. Вполне возможно, что в перспективе через год или два появятся дроны и у нас.

«Разработки очень перспективные. Это говорит о том, что этот дрон может заменить кассетные разрывные боеприпасы, которые хоть и запрещены международной Конвенцией, но Америка и НАТО ими активно пользуются», — уточняет Липовой.

Этот дрон идет на замену кассетных боеприпасов и по эффективности обещает быть гораздо лучше, чем они. Разработка будет предназначена для уничтожения живой силы, легко замаскированных командных пунктов, бронетехники.

А также сейчас технологии позволяют запрограммировать по фотографии любого террориста и дрон сможет его обнаружить и уничтожить. Задачи таких дронов схожи с целями кассетных боеприпасов.

Цена у таких дронов не заоблачная. Но все будет зависеть от того, что будет внутри.

«Все зависит от начинки. А начинка — это мелкие мини-дроны, которые делаются под определенные задачи. Пока это в стадии опытной разработки. Но практика показывает, что в стадии разработки это одни деньги, а когда запускают массовое производство, то цена, конечно, снижается и может даже больше, чем на 50%», — отмечает генерал-майор авиации.

Ранее 5-tv.ru сообщил, как российская артиллерия выбивает ВСУ с позиций у села Работино.