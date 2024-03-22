Фото: www.globallookpress.com / Douglas R. Clifford

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Люди с алкоголизмом уверены, что они пьют исключительно по собственному желанию. И даже не замечают, как спиртное медленно, а порой и очень быстро убивает их.

Врач-нарколог Дмитрий Вашкин рассказал, какие стадии проходит зависимый от алкоголя человек и когда ему пора обращаться за помощью к специалисту. Об этом пишет aif.ru.

По словам эксперта, сами алкоголики не признают у себя зависимость и убеждают окружающих, что пьют по своему желанию, а не из-за болезни. Поэтому за помощью обращаться не стремятся.

Зависимость появляется у человека в тот момент, когда он понимает, что в состоянии опьянения ему легче переносить тяжелые эмоции, он становится более открытым и расслабленным.

«Ради этой желаемой цели они легко могут пренебречь множеством негативных последствий, к которым можно отнести конфликты в семье, ссоры с друзьями, коллегами, нарушения правопорядка, ухудшение физического здоровья и психоэмоционального фон», — утверждает Дмитрий Вашкин.

Возникновение зависимости

Понять, что человек находится на первой стадии алкоголизма, можно по нескольким признакам. Во-первых, становятся заметными изменения в его поведении: он проявляет агрессию чаще, забывает какие-то эпизоды прошедших дней, возникают перепады настроения. Во-вторых, меняется круг общения. Зависимый чаще проводит время с теми, кто поддерживает идею выпить в компании.

Специалист утверждает, что когда у человека появляется скрытое ото всех место, где он может выпить, — это первый серьезный повод уже обратиться за помощью. Первая стадия может длиться примерно от полугода до года.

«Вследствие этого ежедневное пьянство формирует запойный тип употребления. При запое пациенту уже сложно остановиться, из-за этого употребление обычно растягивается на несколько дней», — отмечает врач.

Между первой и второй

После первой стадии зависимый сталкивается с синдромом отмены. В этот момент человек уже не может остановиться из-за постоянного похмелья и желания его облегчить. В этот же период увеличивается и количество употребляемого спиртного.

Симптомами второй стадии являются психоподобные состояния у зависимого, если он не употребил алкоголь в нужной ему дозе. Его могут мучить кошмарные сны, тремор конечностей, учащенное сердцебиение. Лицо при этом у человека становится более отекшим, по утрам возникает покраснение глаз. Если вовремя не обратиться за помощью, эта стадия может продлиться от пяти до 15 лет.

Конечная остановка

Затем человек переходит в конечный этап зависимости. Опасность этой стадии заключается в том, что человек начинает деградировать, у него наблюдается снижение умственных способностей. По характеру зависимый становится более агрессивным. Кроме этого, страдают функции внутренних органов, нервной системы. У человека могут возникнуть припадки и параличи.

«Если на третьей стадии злоупотребление спиртным не остановить, то состояние истощенного этанолом организма может привести к летальному исходу», — утверждает врач.

Специалист настаивает, что при обнаружении первых признаков алкоголизма обращаться за помощью нужно как можно скорее. В этом случае врач назначит индивидуальную терапию зависимому.

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