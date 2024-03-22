Погружение в коридор затмений: китайский гороскоп на неделю с 25 по 31 марта

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На что следует обратить внимание на новой неделе?

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 25 по 31 марта 2024 года от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Неделя с 25 по 31 марта ожидается умеренная. Она погружает нас в коридор затмений, который начинается Лунным событием, а также полнолунием сразу в понедельник.

Это особенное время, когда всплывают все ошибки и просчеты, которые мы могли допустить ранее, или которые мы могли не учесть в своих планах. Внимательно следите за информационным потоком, в котором находитесь — так вы сможете понять, на какие сферы вашей жизни следует обратить больше внимания.

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Понедельник, 25 марта 2024 года

5-tv.ru

День Земляной Крысы. День подойдет только для рутинных дел — не следует планировать переезд, свадьбу или старт бизнеса на этот день. Энергии нестабильны, не способствуют успешному найму персонала, поиску работы, мешают любым делам, связанным с людьми. Также есть риск оказаться ввязанным в интриги или пасть жертвой неприятных слухов и пересуд.

Кроме того, это день лунного затмения, эмоции могут зашкаливать, и очень важно стараться сохранить свой внутренний эмоциональный баланс.

Совет: начальная трудность, подождите лучшего времени. Избавьтесь от устаревшего, делегируйте. Оцените возможности перед началом работы.

Вторник, 26 марта 2024 года

5-tv.ru

День Земляного Быка. Неблагоприятный день для важных открытий и движений. Информация, которую вы получите, может оказаться недостоверной, документы, на которые вы будете подавать в этот день, будут задерживаться, есть риск, что их придется переделывать.

Совет: отсутствие иллюзий, не давайте событиям увлечь и запутать себя. Если вы освободитесь от пустых страстей, суетности и тщеславия, то сможете действовать непринужденно и уверенно.

Среда, 27 марта 2024 года

5-tv.ru

День Стального Тигра. Нейтральный день. Самое лучшее в этот день будет что-то завершать — окончание проектов будет весьма благоприятным и успешным. А вот медицинские вопросы лучше перенести на другой день из-за звезды болезней.

Совет: сияние, ваши усилия приведут к успеху, если вы накопите достаточно средств, чтобы не останавливаться на полпути. Сделайте осознанное усилие.

Четверг, 28 марта 2024 года

5-tv.ru

День Золотой Кролик. Структура дня «белый тигр в действии» не предвещает ничего хорошего. Тем не менее, в этот день допустимо проводить переговоры, планировать, проводить обучение, проводить романтические свидания.

Совет: срединное доверие, будьте искренни, правдивы и достойны доверия. Очистите сердце от алчности, страха и низменных желаний, чтобы стал слышен его истинный голос.

Пятница, 29 марта 2024 года

5-tv.ru

День Водного Дракона. Превосходный день для генеральной уборки, наведения порядка в пространстве и в мыслях, а также избавления от дурных привычек или для начала диеты.

Энергии этого дня помогают искать выход из трудностей, способствуют освобождению из ловушек.

Совет: большое скопление, сконцентрируйтесь на главном. Используйте свой жизненный опыт. Будьте твердым и настойчивым. Это великое время, которое принесет щедрые плоды.

Суббота, 30 марта 2024 года

5-tv.ru

День Водной Змеи. Энергии дня немного тяжеловесны и статичны, тем не менее, они весьма благоприятны для множества дел. Хороши для начала обучения, запуска проектов, свадьбы и важных переговоров, общения с коллегами и деловой активности.

Совет: прорыв, пусть скрытое станет явным. Смело преодолевайте препятствия. Помогайте тем, кто стоит ниже вас.

Воскресенье, 31 марта 2024 года

5-tv.ru

День Деревянной Лошади. Умеренный день с точки зрения энергий. Тем не менее, он весьма хорошо годится для планирования, создания долгосрочных стратегий, иньской и тайной активности, переговоров и совещаний, ну и конечно отдыха!

Совет: вы выдержите испытание. Если ваше желание скромно и разумно, оно точно исполнится.

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