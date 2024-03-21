«Простите меня, дорогие»: Кологривый извинился за пьяный дебош

Актер Кологривый признал свою вину в суде и попросил прощение у своей публики

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Кряжев; Telegram / Никита Кологривый / nik_kologrivyy; 5-tv.ru

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Актер признал вину и раскаялся.

Актер Никита Кологривый извинился перед публикой за свой пьяный дебош. Он записал видео и опубликовал его в своем Telegram-канале.

«Дорогие друзья, дорогие мои подписчики, дорогие мои зрители, детишки, жены, отцы, бабушки, дедушки, все, кто меня смотрит, кто на меня подписан. Простите меня, дорогие, что я заставил многих нервничать, переживать, что я совершил такой поступок», — сказал актер.

Он также рассказа о том, что очень устал и эмоционально выгорел, но готов понести заслуженное наказание за свои поступки. Также пообещал доказать, что он является достойным членом общества.

В суде актер просил о помиловании. Он заявил, что собирается заняться общественно значимой работой. Кологривый хочет помочь детской больнице в Новосибирске, а также церкви имени Александра Невского

Суд назначил Никите семь суток административного ареста за пьяный дебош в баре Новосибирска. Однако прокуратура собирается обжаловать приговор, представители требуют, чтобы суд назначил актеру 15 суток ареста.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Никита Кологривый отреагировал на свое наказание.