Российские войска ударили «Кинжалами» по центрам принятия решений на Украине

Фото: www.globallookpress.com / imagebroker/Meinrad Riedo

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РФ продолжает специальную военную операцию.

Российские войска нанесли удары по центрам принятия решений на Украине с применением высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным российского военного ведомства, ВС РФ атаковали объекты на территории Украины аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Кроме центров принятия решений, атаке подверглись базы материально-технического обеспечения ВСУ, а также пункты временной дислокации боевиков и иностранных наемников.

«Цели удара достигнуты. Все объекты поражены», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

За минувшие сутки общие потери ВСУ по всем направлениям составили более 800 боевиков, восемь танков, боевые машины. Также российские войска уничтожили тяжелую технику иностранного производства — радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, артиллерийскую системуМ777, орудие М102 производства США, польские и чешские артиллерийские установки.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о проведении СВО было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, что российскими военными освобождено село Тоненькое в ДНР.