Сплотились в трудное время: в России подвели итоги президентских выборов

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На прошедшем голосовании была зафиксирована рекордно высокая явка в истории страны.

Итоговые протоколы голосования на президентских выборах этим утром были доставлены в Центризбирком. Его председатель Элла Памфилова отметила, что явка на выборах стала рекордной за всю новейшую историю страны. Корреспондент «Известий» Николай Иванов расскажет подробнее.

Важнейший момент в жизни страны. Теперь официально.

«76 миллионов 277 тысяч 708 избирателей проголосовали за Владимира Владимировича Путина. То есть это результат, он такой же остался — 87,28% от числа избирателей. Вот что значит умение нашего народа сплачиваться в трудные времена. На 20 миллионов из благополучного относительного 2918 года, когда такой масштабной угрозы не было, как сейчас, выросло число наших избирателей с очень твердой гражданской позицией», — прокомментировала Элла Памфилова.

Цифры еще раз: Владимир Путин набирает абсолютное большинство голосов 87,28%. За него проголосовало более 76 миллионов россиян. На втором месте Николай Харитонов, дальше — Владислав Даванков и Леонид Слуцкий.

Вот так выглядят итоговые протоколы: 91 папка в алфавитном порядке — от Адыгеи до Ямала. Плюс Байконур и зарубежные участки. Выборы при явке больше 77% — рекорд в истории российских президентских выборов. Все максимально прозрачно, видеонаблюдение на участках работало круглосуточно.

«Несмотря на попытки наемников нечистоплотного антироссийского труда взломать эту систему, вывести из строя. Мы покажем, кто этим занимался, что они предпринимали, делали наряду со всеми попытками, масштабными попытками, дискредитации выборов. Она сработала. Все, кто хотел могли видеть это, присутствовать в центрах общественного наблюдения и оценить, как идет голосование», — отметила Памфилова.

В зале — зарегистрированные кандидаты, правда без Николая Харитонова. Сопредседатели избирательного штаба Владимира Путина, тоже здесь. Для них работа только начинается.

«Работа будет продолжаться, продолжаться по всем направлениям для развития нашей огромной прекрасной страны», — отметил народный артист РФ Владимир Машков.

«Мы будем работать с президентом по всем тем проектам, которые касаются системы здравоохранения все вместе и делать ее предметом гордости наших граждан, нашей страны», — добавила главврач ГКБ № 2 Москвы Марьяна Лысенко.

Что дальше? В беседе с лидерами фракций Владимир Путин обозначил — россияне исполнили свой долг. Теперь черед власти исполнить свой. И здесь партийная принадлежность не важна. Главное — люди.

«Ничего не изменится. Как работали, так и будем работать на людей. Единственное, что у нас появилось много тех задач, которые обозначили люди в ходе предвыборной кампании», — прокомментировал лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий

«Я получил более тысячи разных предложений, замечаний на тех встречах, которые у меня были. И важно всем помочь, все решить. Поэтому моя команда остается, будет работать в решении этих вопросов», — рассказал первый заместитель руководителя партии «Новые люди» Владислав Даванков.

Впереди следующий этап. Вступление президента в должность происходит по истечении шести лет со дня предыдущей инаугурации. Начиная с 2000 года церемония проводится 7 мая. Кстати, само слово «инаугурация» в официальных документах вы никогда не встретите. Правильно — «вступление в должность».

На встрече с доверенными лицами Владимир Путин высказал ключевую мысль: победа на выборах только пролог к тем победам, которые так нужны России. И они обязательно будут.