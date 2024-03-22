«Опять не та дверь»: поклонники не оценили новую избранницу Киркорова

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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Чем же она им не угодила?

Народный артист РФ Филипп Киркоров снова оказался в центре внимания. После скандала с «голой» вечеринкой «король отечественного шоу-бизнеса» усердно работал над обелением своей репутации, для чего даже съездил с концертами в Донецк, однако за ним все равно закрепился язвительный мем.

«Не та дверь» — так теперь пользователи сети называют чьи-либо ошибки. А все из-за того, что свое появление на вечеринке Филипп Бедросович назвал «моментом, когда зашел не в ту дверь».

Казалось бы, что хайп из-за столичного шабаша уже прошел, однако Киркоров умудрился опять всех удивить. В последнее время его все чаще видят в компании певицы и блогера Марго Овсянниковой. Недавно они вместе посетили церемонию вручения Международной профессиональной музыкальной премии BraVo, съездили в тур в Донбасс, а также развлекались на вечеринке по случаю двухлетия сына Овсянниковой.

Поклонники поп-короля недовольны новой подружкой кумира. Бытует мнение, что у Марго не самая лучшая репутация, ведь, по слухам, до прихода популярности она работала в эскорте. Аудитория Киркорова решила предостеречь его с помощью популярного мема.

«Филипп, опять не та дверь», — шутят люди в комментариях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Киркоров скрывал татуировки.