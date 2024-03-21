«Не все выносят такое испытание»: разведутся ли Блиновские в ближайшее время

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

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Супруги проходят фигурантами уголовного дела и видеться им нельзя. Как это может отразиться на их семейной жизни?

Судебные тяжбы не щадят никого. Не так давно стало известно о разводе блогерской четы Чекалиных, чей брак продлился 12 лет, но не выдержал бесконечную череду слушаний, связанных с неуплатой налогов.

Сейчас поклонники еще одной пары обеспокоены их отношениями. Речь идет о Елене Блиновской и ее муже Алексее. Об этом сообщает aif.ru.

Известно, что этим летом пара должна отметить 17-летие брачной жизни, но дойдет ли до этого? Ведь их брак сейчас проходит настоящее испытание на прочность. Еще год назад семья миллионеров наверняка и представить не могла, как пройдет весь их следующий год.

Теперь же Елена находится за решеткой в СИЗО, а на руках у Алексея осталось четверо детей: трое подростков и трехлетняя дочь Аврора. Более того, супруги даже не имеют право видеться — таков закон.

«Они не могут встречаться, поскольку Алексей является обвиняемым», — ответила на вопрос журналистов адвокат Блиновской Наталья Сальникова.

При этом на данный момент фирмы ее мужа банкротятся одна за другой. Буквально на днях процедура банкротства запущена была в отношении компании «Оливия групп».

Алексея же подозревают в соучастии в схемах по уклонению от уплаты налогов.

По признанию одной из бывших заключенных СИЗО, в котором сейчас находится Блиновская, многие женщины попадают за решетку замужними, а уходят оттуда уже в статусе разведенных.

«Далеко не все мужья выносят такое испытание. Некоторые поначалу приезжают, но со временем визиты и передачки становятся все реже и в итоге вообще сходят на нет. Жизнь по обе стороны забора уж больно сильно отличается», — говорит бывшая заключенная.

О том, что будет с имуществом Блиновских, если они все-таки решат развестись, журналисты спросили у адвокатов Сергея Жорина и Аслана Шереужева.

«При разделе имущества имеет значение, был ли заключен брачный договор или нет. Если его нет, то все имущество делится пополам: и активы, и пассивы. Соответственно, долги тоже распределяются поровну. Также имеет значение, как-то или иное имущество пришло к одному из супругов. Если это было дарение, то совместным оно уже не считается. В общем, существует очень много нюансов. Если же был заключен брачный договор, то долги не делятся», — объяснил звездный адвокат Жорин.

«Если общее, совместно нажитое имущество супругов находится под арестом, то его раздел возможен исключительно после снятия ареста, ранее наложенного судом либо иным органом», — дополнил юрист Аслан Шереужев.

Известно, что пара владеет 11 объектами недвижимости, двумя земельными участками и пятью люксовыми авто, мотоциклом Harley-Davidson и моторной лодкой.

Шереужев также объяснил нюансы бракоразводного процесса в случае, если один из супругов находится в СИЗО. По его словам, если инициатором развода станет Елена, которая сейчас именно там, то ей нужно будет написать соответствующее заявление в ЗАГС, либо, при наличии претензий, в суд.

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