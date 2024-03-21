«Он в этом не признается»: в США рассказали о главном страхе Трампа

Фото: Reuters / MARCO BELLO

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В преддверии выборов президента Соединенных Штатов в СМИ появляются все более интересные подробности об одном из главных конкурентов Джо Байдена.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп опасается получить болезнь Альцгеймера. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на собственные источники.

В материале указывается, что от деменции страдал отец политика — Фред Трамп, а, как известно, заболевание может передаваться по наследству.

«Дональд, без сомнения, боится болезни Альцгеймера. Он не собирается об этом говорить и не собирается в этом признаваться. Но это актуально, потому что каждый день он спрашивает Байдена, способен ли он морально выполнить эту работу», — делится изданием мнением топ-менеджера Trump Organization.

Из-за своего страха Трамп несколько раз сдавал Монреальский тест на когнитивные способности, однако, как утверждает невролог Зиад Насреддин, с возрастом подобные анализы нужно делать регулярно, так как риски постоянно повышаются.

Старший советник предвыборного штаба политика Джейсон Миллер уже заявил, что миллиардер готов еще раз сдать тест, но при условии, что действующий глава США Джо Байден сделает то же самое.

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, что Байден выдвинул резкие обвинения в адрес Трампа.