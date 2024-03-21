«Завидная невеста»: Волочковой сделал предложение участник «Фабрики звезд»

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Когда ждать свадьбы двух знаменитостей? Неужели эпатажная балерина наконец нашла свое счастье?

Анастасия Волочкова опять находится в центре внимания. Судя по всему, в личной жизни экс-балерины вновь происходят изменения. На этот раз ее зовут замуж, и не абы кто, а шоумен и бывший участник музыкального шоу «Фабрика звезд» Егор Иващенко.

На бизнес-конференции «Ценнее денег» Егор встал перед бывшей примой на одно колено и сделал предложение руки и сердца, подарив Волочковой серьги с бриллиантами за 600 тысяч рублей.

По словам Иващенко, звезда согласилась пойти с ним на свидание, однако предупредила ухажера, что ей уже уделяет знаки внимания певец Прохор Шаляпин. Саму же Волочкову мужчина называет «завидной невестой». Встреча потенциальных молодоженов запланирована на 30 марта в одном из престижных ресторанов Москвы.

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