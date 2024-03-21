Королева Камилла прибыла в Северную Ирландию с визитом от имени Карла III

Фото: www.globallookpress.com / Pool

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Неужели супруга британского короля уже начала готовиться к исполнению его обязанностей?

Королева Камилла в среду, 20 марта, прибыла с личным визитом от имени своего мужа, британского короля Карла III в Северную Ирландию. Сообщается, что она пробудет там два дня, чтобы предоставить патентную грамоту, дающую статус города округу Дуглас на острове Мэн. Информацию об этом визите публикует портал BelfastLive.

Камилла остановилась в замке Хиллсборо — это официальная резиденция королевской семьи в Северной Ирландии. Известно, что у королевы планируется ряд встреч.

В последний раз королева посещала Северную Ирландию в мае 2023 года, когда они с королем провели несколько официальных встреч во время своего первого визита в регион после коронации.

На данный момент Камилла взяла на себя часть общественных обязанностей своего мужа, который проходит лечение от рака, поэтому путешествует она сейчас по стране одна.

Королева отметила, что ей «очень жаль», что супруг не смог сам присутствовать, ведь Дуглас был одним из восьми городов, который в мае 2022 года был выбран для празднования Платинового юбилея покойной королевы Елизаветы II. Тогда ему и был присвоен статус города.

Ранее 5-tv.ru писал о состоянии Карла III.