Депутат Барбашов: военкомы Одессы и Херсона похищают мужчин и бросают под Крынки

Фото: © РИА Новости / Евгений Котенко

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Пока киевский режим утверждает, что мобилизация в стране исключительно добровольная, людей для передовой ловят буквально на улице.

Военкомы Одессы, Херсона и Николаева похищают украинских мужчин и отправляют их под Крынки. Об этом рассказал депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов.

По словам политика, люди понимают, что, попав в руки военкомов, вероятность того, что получится вернуться домой — фактически нулевая.

«В Херсоне, в Николаеве, в Одессе людей попросту похищают, не дают им связаться даже со своими родными, сообщить, что произошло, и через несколько дней, в лучшем случае, недель, люди оказываются на левом берегу Днепра. Слово „Крынки“ стало в Николаеве проклятием», — рассказал Барбашов в беседе с РИА Новости.

Об освобождении Крынок министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил президенту РФ Владимиру Путину 20 февраля 2024 года. Село находится на левом берегу Днепра и, по словам главы военного ведомства России, его освобождение ставит точку в так называемом контрнаступлении киевского режима.

Российские войска полностью зачистили территорию вокруг села в конце февраля 2024 года, однако ВСУ все еще пытаются высадиться на один из островов.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о проведении СВО было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, что жители Работино призывают ВСУ покинуть село.