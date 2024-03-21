Фото, видео: www.globallookpress.com / Artur Widak; 5-tv.ru

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При этом сама Польша своих военных в зону СВО отправлять не намерена.

Солдаты стран Запада действительно воюют на Украине. Это признала Варшава.

Глава МИД Польши в интервью немецким СМИ упомянул о том, что на украинской территории находятся крупные иностранные подразделения. Он назвал это «секретом Полишинеля» — тайной, о которой знают все. При этом Радослав Сикорский отметил, что свои войска Польша направлять не будет.

О том, что размещение контингента НАТО на украинской территории возможно, говорил президент Франции Эммануэль Макрон. Его воинственные заявления высмеяло издание Charlie Hebdo. Французский сатирический журнал опубликовал карикатуру на французских солдат, воюющих на Украине. Толстые военные изучают меню мишленовского ресторана на фоне развалин.

Ранее 5-tv.ru писал, что военные бегут из НАТО из-за страха перед Россией.