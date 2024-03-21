Никиту Кологривого арестовали на семь суток за дебош в кальянной Новосибирска
Фото, видео: www.globallookpress.com / Petrov Sergey; 5-tv.ru
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Поездка звезды в родной город сложилась не самым удачным образом. Как отреагирует актер?
Суд в Новосибирске назначил актеру Никите Кологривому семь суток административного ареста за мелкое хулиганство, сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.
Сегодня утром в Центральном районном суде города рассматривалось дело об административном нарушении артиста.
Никита Кологривый перед оглашением решения судьи раскаялся в своем проступке. Актер сослался на напряженный график и добавил, что надеется на исправление своего поведения в ближайшее время. Видео с его признанием ранее публиковал 5-tv.ru.