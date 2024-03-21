Глава МИД Латвии начал заикаться после вопроса о депортации россиян из страны

Фото: www.globallookpress.com / Alexander Welscher

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Министр попытался назвать эти заявления ложными.

Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш начал заикаться после вопроса о том, что из страны депортируют за незнание национального языка исключительно россиян. Интервью с дипломатом опубликовано на YouTube-канале Deutsche Welle*.

Услышав первый вопрос о причинах депортации Кариньш сказал, что обязательство учить национальный язык есть во многих странах Европы. Когда же его спросили о том, почему депортируют только россиян, то глава МИД начал заикаться и попытался назвать это заявление ложным.

Ранее 5-tv.ru писал, что проголосовавшим россиянам в Латвии выдавали предписания на выезд из страны. Всего четыре избирательных участка были открыты в прибалтийских странах. Это почти в пять раз меньше, чем в 2018 году.

Страны Балтии развернули кампанию по запугиванию российских избирателей.

* — признан иноагентом в России