Курс на МКС: международный экипаж «Союз МС-25» готовится к отправке в космос с Байконура

Фото, видео: Савостьянов Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

На корабле разместятся россиянин Олег Новицкий, американка Трейси Дайсон и белоруска Марина Василевская.

Всего несколько часов остается до старта корабля «Союз МС-25», который доставит на МКС новый международный экипаж во главе с россиянином Олегом Новицким. Вместе с ним к станции отправятся астронавт НАСА Трейси Дайсон и представительница Белоруссии Марина Василевская. Она станет первой женщиной-космонавтом в современной истории республики.

Корреспондент «Известий» Кристина Морозова о том, как шла подготовка к полету и какие задачи стоят перед экипажем.

Экипаж утвержден: командир — Олег Новицкий, бортинженер — NASA Трейси Дайсон и первая в истории Белоруссии женщина-космонавт — Марина Василевская, стюардесса в прошлом, летят на МКС.

«Утвержденному экипажу могу пожелать только одного от всех присутствующих. Удачи вам в полете, полного выполнения запланированных мероприятий и программы исследований. Ждем вас на Земле!» — сказал глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.

На Байконуре последние приготовления. Родственники космонавтов на месте, ждут пуска. И хотя экипаж еще не улетел в космос, родные уже продумывают, как будут встречать их, по возвращении.

— Будем встречать драниками.

— Она везде про драники говорит. Это ее любимое блюдо?

— Да.

Но на предстартовой пресс-конференции, мама Василевской уже не улыбается, а едва сдерживает слезы.

«Мама вот плачет сидит. Конечно, мама, не переживайте, все будет хорошо. У меня очень опытный, хороший экипаж. Мы уверены в надежности ракетной космической техники. Все будет хорошо, не переживайте. Мы буквально на 12 дней слетаем, все сделаем там и вернемся», — успокаивает ее участница космического полета из Белоруссии.

И хотя эта экспедиция на МКС считается короткой, серьезную предполетную подготовку это не отменяет. Экипаж тренировался полгода.

«Было неожиданно приятно, что я являюсь командиром экипажа, в котором находятся две прекрасные женщины. Сам процесс подготовки шел очень напряженно. Нельзя было ударить в грязь лицом», — отметил Герой России, летчик-космонавт РФ Олег Новицкий.

На МКС экипажу предстоит провести восемь экспериментов, половину из них — впервые.

«Мне нужно будет сделать спектральную видео-фотосъемку Земли. Также сбросить все материалы на Землю. Популяризация пилотированной космонавтики. Будет вестись радиолюбительская связь с международной космической станции с радиолюбителями», — прокомментировала Марина Василевская.

Но, пожалуй, самая ответственная задача стоит перед командиром экипажа Олегом Новицким, выполнение которой на контроле у белорусского президента.

«Олег, я только единственное попрошу тебя. Там же американский есть сегмент станции, да?» — поинтересовался Александр Лукашенко.

«Да», — ответил ему Новицкий.

«Ты смотри, чтобы американцы ее там не похитили в свой сегмент», — сказал ему Лукашенко.

«Она будет заходить только с командиром и выходить со мной же», — заверил российский космонавт.

За полетом Василевской следит вся республика. На Байконур прилетела целая делегация белорусских журналистов. Практически каждый вопрос на конференции — адресован ей. Журналисты интересуются: что взяла на борт, как складываются отношения с экипажем и какую музыку выбрала для почти четырехчасового полета на международную космическую станцию.

«Конечно, патриотические песни про нашу родную Беларусь, Беловежскую пущу и бременские музыканты для нашего хорошего настроения», — отвила Марина Василевская.

Уже скоро космонавты торжественно выйдут из гостиницы. Это традиция, а их на Байконуре не нарушают десятилетиями.

По традиции перед пуском экипаж посетил музей космонавтики на Байконуре и оставил свои автографы на специальной стене: мы можем видеть — 15.03.24, все три члена экипажа: Олег Новицкий, Марина Василевская и Трейси Дайсон.

Еще примерка скафандров, финальные встречи с родными и старт. Пуск запланирован на 16:21 по Москве.