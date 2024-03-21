Визит ни о чем: зачем помощник Байдена приезжал в Киев

Фото, видео: Reuters / Gleb Garanich; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Украину продолжают кормить обещаниями о поддержке. Тем временем киевский режим продолжает терпеть неудачи.

Помощник американского президента Джо Байдена Джейк Салливан, который курирует в администрации вопросы нацбезопасности, посетил Киев. Всего с одной целью — убедить власти страны, что Вашингтон их не бросит. Даже на фоне почти полугодичной пробуксовки в Конгрессе нового пакета военной помощи для Украины.

Салливан признался, что не знает, когда ВСУ получат обещанную поддержку, однако, по его словам, Байден ежедневно над этим работает. Американский гость также не смог ответить, когда на Украину поступят запрошенные тактические баллистические ракеты ATACMS. В общем, ничего, кроме слов моральной поддержки, Салливан в Киев не привез.