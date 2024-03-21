Возвращение домой: 14-летний подросток вернулся к семье в Россию с Украины
Львова-Белова помогла рожденному в России подростку вернуться с Украины домой
Фото, видео: 5-tv.ru
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Теперь мальчик будет жить с бабушкой и старшей сестрой.
Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова помогла вернуться с Украины в Россию 14-летнему подростку.
Мальчик родился в нашей стране, однако затем мама перевезла его в соседнее государство — к отцу. Спустя несколько лет родители скончались, ребенка на Украине воспитывали родственники. И вот теперь он наконец вернулся на Родину, будет жить вместе с бабушкой и старшей сестрой.
«Я надеюсь, что все будет хорошо. Я очень благодарю всех от души. Всей душой. Всем большое спасибо», — сказала бабушка мальчика.
Россия также помогает вернуться домой украинским детям. В частности, месяц назад, как сообщали в Офисе уполномоченного по правам ребенка при президенте, с семьями воссоединились 11 ребят.
При этом украинские дети, которые успели пожить в нашей стране, зачастую хотят вернуться обратно. Об этом в телеэфире открыто заявил исполнительный директор украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко, поскольку в России, как считают дети, условия жизни лучше, и больше возможностей для самореализации.
Ранее 5-tv.ru писал, что ребенок вернулся с Украины в Россию при посредничестве Катара.