Несколько китайских банков перестали принимать платежи в юанях из России

Фото: www.globallookpress.com / c40

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Какую ситуацию оценивают эксперты?

Некоторые банки Китая перестали принимать платежи в юанях из России из-за введенных санкций. Об этом пишет газета «Известия».

По данным издания, китайскую валюту из России прекратили принимать Ping An Bank и Bank of Ningbo, хотя раньше платежи проходили, как в рублях, так и юанях. Но эксперты считают, что расчеты между странами не прекратятся, ведь есть альтернативы.

Так, основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский отметил, что продолжить операции можно и через российские банки, открыв филиал в Китае или другой дружественной стране или через гонконгских партнеров. Причем идеей с филиалами уже воспользовались около 80% предприятий России, работающих с КНР.

И вовсе улучшение ситуации с расчетами между странами прогнозирует директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский. По его словам, Россия и Китай сегодня заинтересованы в тесном сотрудничестве во многих областях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что банки Армении прекратят обслуживание российских карт «Мир» с 30 марта.