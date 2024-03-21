Фото, видео: www.globallookpress.com / Thomas Trutschel/photothek.net; Личный архив Владимира Каторгина; 5-tv.ru

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Специалист отмечает, что распознать опасного человека сложно. Но все-таки есть несколько признаков, на которые следует обратить внимание.

Девушкам может быть непросто отличить маньяка и насильника от обычного ухажера. Особенно, когда на стадии начала отношений никаких признаков, говорящих об отклонениях, мужчина не проявляет. Врач-психиатр и нарколог Владимир Каторгин объяснил 5-tv.ru, как можно раскрыть таких людей. Оказалось, что сделать это не всегда легко.

Доктор объяснил, что из личной практики, он встречал много приятных, милых, начитанных и грамотных людей, которые оказывались убийцами, насильниками или грабителями.

«[Маньяк] на первом, втором, третьем, может быть и десятом свидании, встрече, общении не произведет впечатление, что хочет тебя убить, и в квартире у него все будет хорошо, и общается он хорошо, но за этой маской скрывается действительно какой-то волк и маньяк, поэтому не всегда можно распознать какие-то знаки», — объяснил Каторгин.

Специалист отметил, что раскусить человека все равно можно. Знаки могут быть разными. Например, одежда, внешний вид, взгляд. Но главным признаком все равно остается общение. Нужно понять, что человек хочет от партнера.

Еще важно обратить внимание на то, как он говорит про семью и знакомит ли он партнершу со своим окружением. Также надо узнать, как человек относится к алкоголю и запрещенным веществам. В вычислении маньяка каждая деталь может иметь значение. Однако не всегда какой-то из признаков говорит о том, что с человеком что-то не так.

«Смотреть и следить, выбирать себе человека комфортного для себя, но при этом не раскрываться, не выдавать сразу все про себя — адреса, явки, пароли. Все-таки месяц, два, три посмотреть, понаблюдать», — сказал Каторгин.

Он подчеркнул, что, если человек начинает проявлять агрессию и абьюз, то нужно немедленно от него убегать.

Большинство таких людей страдают ПТСР (Посттравматическое стрессовое расстройство). Их травмируют родители или женщины, но в основном такие проблемы идут из детства, объяснил эксперт. Поэтому эта тема для потенциальных маньяков всегда остра. На ней и можно устроить человеку проверку. Если партнер начинает уклоняться от ответов на вопросы и у него возникают отрицательные эмоции, то это повод для того, чтобы задуматься о том, нужно ли строить с ним отношения.

Ранее 5-tv.ru писал, что профессор выдвинул безумную версию появления маньяков среди людей.