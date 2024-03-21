Новый план: как США собираются передать Украине помощь, не одобренную Конгрессом

Салливан пообещал, что задержанный пакет помощи от США дойдет до Украины

Фото: www.globallookpress.com / Tech. Sgt. J.D. Strong Ii

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Советник по нацбезопасности Штатов пообещал добиться двухпартийного голосования. Но дождется ли Незалежная исполнения обещаний?

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил во время поездки в Киев, что пакет помощи, который до сих пор не согласован Конгрессом Штатов, обязательно «дойдет до Украины». Об этом сообщило агентство Reuters.

После беседы с руководителем офиса президента Украины Владимира Зеленского Андреем Ермаком, Джейк Салливан заявил, что в США добьются поддержки Незалежной.

«С нашей точки зрения, мы уверены, что добьемся этого. Мы получим эту помощь для Украины», — заявил советник по небезопасности.

Он не стал называть сроков, но подчеркнул, что нет необходимости говорить о «плане Б». Салливан уверен, что будет достигнут «план А».

«Мы добьемся серьезного двухпартийного голосования в палате представителей за пакет помощи Украине», — заверил американский чиновник.

Ермак же после встречи заявил, что они с Салливаном обсудили потребности Незалежной, саммит НАТО в Вашингтоне в июле 2024 года и саммит в Швейцарии, который Киев хочет провести весной.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на Украине придумали, чем расплатятся за помощь США.