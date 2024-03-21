Осужденный за изнасилование футболист Дани Алвес вышел на свободу

Фото, видео: www.globallookpress.com / Europa Press/D.Zorrakino. Pool; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Недавно он получил срок в 4,5 года, но уже не отсидит его.

Второй после Месси самый титулованный футболист в мире Дани Алвес купил свободу. Бывший защитник «Барселоны», осужденный за изнасилование, получил 4,5 года, но не сидит в тюрьме. За него просто заплатили миллион евро.

Причем, это сделал его партнер по сборной Бразилии Неймар, так как счета самого Алвеса заблокированы. Чтобы он не сбежал из страны, его обязали сдать все паспорта и еженедельно являться в суд, пока апелляция не будет рассмотрена.