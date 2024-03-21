Глава СНБО Украины нецензурно обругал дипломата из Китая: «Решать никто не будет»
Глава СНБО Украины разозлился на спецпреда Китая из-за его слов о России
Фото: Reuters / Thomas Peter
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Представитель киевского режима остался недоволен после обсуждения возможных переговоров с Россией. Что его так разгневало?
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов разозлился на китайского спецпредставителя по делам Евразии Ли Хуэя.
Дипломат из КНР заявил, что Россия должна присутствовать на переговорах по вопросам конфликта в Незалежной. Данилов же сказал в эфире телеканала «Рада», что Киев не позволит решать этот вопрос без своего участия.
«Что касается Ли Хуэя, я хочу напомнить, что без нас нашу судьбу решать никто не будет. Мы слишком дорого заплатили за то, что имеем право сидеть за столом», — сказал глава СНБО.
Данилов заявил, что этот вопрос не может решать «какой-то» китайский дипломат. К тому же, украинский чиновник сделал вид, что забыл имя Ли Хуэя и нецензурно его исковеркал.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти Индии не верят в успех мирного саммита по Украине без участия России.