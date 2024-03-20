Жена футболиста Тарасова пожаловалась на свою фигуру: «Я должна признаться»

Жена футболиста Тарасова Анастасия не может похудеть после родов

Фото: Instagram* / kostenko.94

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

В своем блоге Анастасия выложила фотографию, но поспешила уточнить, что она была сделана «12 килограммов назад».

Супруга футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко призналась, что испытывает трудности в процессе восстановления после родов. Она пожаловалась на изменения фигуры в своем блоге.

Модель опубликовала фотографию в белых шортах и рубашке, держа ребенка. Но позже рассказала, что выложила архивное фото.

«Я должна признаться. Вчерашний reels был снят год назад и 12 килограммов назад… Я все. Решила, что с сегодняшнего дня беру себя в руки», — откровенно заявила Анастасия.

Девушка также отметила, что полна решимости. Костенко уже начала делать необходимые физические упражнения и следить за питанием.

Месяц назад Анастасия стала мамой в четвертый раз. До рождения ребенка модель говорила в личном блоге, что не боится изменений в фигуре, якобы у нее есть специальная схема для восстановления.

Однако накануне звезда рассказала, что все пошло не по плану. Теперь у нее не получается сжигать калории так же быстро, как прежде.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Дмитрий Тарасов задумался о пятом ребенке. Первой реакцией Костенко был смех — чуть погодя она задумалась и дала ответ. Модель заявила, что была бы не против пятого малыша, но не в ближайшее время, а когда-нибудь в будущем.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ