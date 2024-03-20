Перегруз: когда спорт может навредить организму человека

Фото: www.globallookpress.com / mm-images

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Сегодня важно находиться в движении, чтобы поддерживать свое здоровье. Однако не всегда физкультура может сказываться благоприятно.

Хронические воспаления могут возникать в результате неправильного лечения заболевания в его острой фазе. Однако это не единственный фактор, на появление таких проблем влияет и физическая нагрузка, заявила семейный врач, терапевт Светлана Артемова.

Людям нужно постоянно находится в движении, так как только в таких условиях вырабатываются противовоспалительные факторы. Однако не стоит и злоупотреблять физическими нагрузками, предупредила Артемова.

«Последние десять лет, особенно мужчины, активно увлекаются марафонами, триатлоном, абсолютно не учитывая базовый уровень своей подготовки, возможности организма. Перегрузки спортивные — это оксидативный стресс. Это когда липиды клеточной мембраны вступают во взаимодействие с активными формами кислорода», — отметила врач в беседе с «Газетой.ру».

Другие причины воспалительных процессов кроются в употреблении фастфуда, сахара и быстрых углеводов. В результате стремительно повышается уровень сахара в крови, увеличивается уровень инсулина.

Далее пациент начинает испытывать голод, много ест и набирает вес. Происходит накопление висцерального жира, что приводит к инсулинорезистентности.

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