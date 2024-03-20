В России отменили мораторий на антимонопольные проверки IT-компаний

Фото: www.globallookpress.com / Wosunan Photostory

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Решение было принято правительством.

Мораторий на антимонопольные проверки IT-компаний отменен в России после большого количества жалоб на нарушения. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства РФ.

«Правительство РФ отменило мораторий на антимонопольные проверки IT-компаний. Постановление № 340 принято 20 марта 2024 года», — говорится в сообщении.

Ожидается, что решение позволит эффективно бороться со злоупотреблениями доминирующим положением на IT-рынке, защитить права и интересы граждан и предпринимателей, а также поспособствует развитию отрасли в условиях добросовестной конкуренции.

При этом в конце 2023 года правительство России приняло решение продлить мораторий на проверки бизнеса на 2024 год. Тогда об этом сообщил глава кабмина Михаил Мишустин. Власти считают, что мера хорошо себя зарекомендовала.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин предложил по-новому посмотреть на проверки бизнеса. На законодательном уровне должны закрепить особый подход.