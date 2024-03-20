Собянин рассказал, что в технопарках Москвы работает уже около 2,3 тыс компаний

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / mos_sobyanin

Резиденты могут получить гранты на оснащение оборудованием.

В Москве уже создано 48 технопарков, где уже работают порядка 2,3 тысячи компаний. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Статус технопарка позволяет получать налоговые льготы, снизить ставку арендной платы за землю», — отметил градоначальник.

Резиденты могут получить гранты на оснащение оборудованием. Управляющим компаниям площадок доступны субсидии на развитие имущественного комплекса технопарка, технологическое присоединение, а также возмещение затрат по кредитам и лизингу оборудования.

Например, в одном из технопарков — «Ньютон Плаза» — якорным резидентом стала IT-компания «Промышленные инновации».

Предприятие специализируется на разработке программного обеспечения для автоматизации закупочных процедур. Новый статус дает право на снижение ставки налога на прибыль до 13,5%.