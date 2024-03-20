Собянин рассказал о росте популярности городских земельно-имущественных торгов

Участвовать можно онлайн.

В прошлом году в городских земельно-имущественных торгах участвовало 104 тысяч юрлиц, физлиц и ИП — на 54% больше, чем в 2022-м. Об этом в своем Telegram написал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Такой рост — результат поддержки инвестиционной активности со стороны города, в том числе развития цифровых сервисов», — отметил он.

По его словам, в настоящее время участвовать в торгах можно прямо из дома — процедура проходит онлайн.

С помощью торгов осуществляется продажа или сдача в аренду коммерческих зданий и помещений, машино-мест, участков для строительства частного дома или земли под магазин, кафе и ресторан.

Есть и нестационарные торговые объекты — киоски, точки общепита и пункты проката спортивного инвентаря, вендинговые автоматы.

С 2014 года продажи городской недвижимости выросли в 13 раз, констатировал Собянин. Предприниматели используют такие помещения для открытия или расширения бизнеса. Горожане в то же время получают новую инфраструктуру и дополнительные рабочие места.