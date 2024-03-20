«Вспышки интуиции»: экстрасенс оценил «сверхспособности» Бони после ее слов о Карле III

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; Личный архив Андрея Харриса; 5-tv.ru

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Правдив ли ее прогноз в отношении короля Великобритании? Еще и на фоне появившегося фейка о его смерти.

Буквально на днях блогер и модель Виктория Боня шокировала подписчиков сенсационным заявлением — король Великобритании Карл III умер еще четыре года назад! Аудитория звезды сразу заподозрила, что у их кумира есть некие экстрасенсорные способности, о которых та не рассказывает или, возможно, даже не знает. 5-tv.ru решил разобраться в вопросе и обратился за помощью к экстрасенсу и оккультисту Андрею Харрису.

По словам мага, с Боней явно не все так просто. Харрис считает, что знаменитость обладает более сильной интубацией, чем у обычного человека. Но, возможно, Боня не стала развивать свои способности.

«Она будто бы от них отвернулась, покинула их еще давно, и начала жить по физическим законам этого мира, отодвинув всю эту эзотерику подальше. Более того, используя оккультные техники просмотра, видно, что текущая миссия жизни у Виктории не связана с магией, как таковой, и просто ей не стоит этим заниматься. Ее способности в этом направлении могут быть чуть выше, чем у других, но ей не нужно свой вектор направлять в эту сторону. Однако это не исключает того, что в какие-то эпизоды могут быть все-таки вспышки повышенной интуиции и она может что-то ощущать и чувствовать», — рассказал экстрасенс.

Более того, Харрис рассказал о состоянии британского монарха, которого Боня успела объявить мертвым, а все из-за слухов о его тяжелой болезни и даже смерти.

«Я посмотрел с точки зрения магии и могу сказать точно, что на данный момент в мире мертвых короля Британии я не увидел. Более того, если смотреть его энергию, определенные центры — я не вижу там такого изнеможенного человека, который находился бы на грани. Это позволяет сделать вывод о том, что в ближайшее время он не должен умереть. Конечно же, есть проблемы со здоровьем, но они не ультра-критичные. Я вижу нарушения в районе шестой чакры и головы, могут быть нарушения по кровоснабжению мозга, приступы повышенного давления, некоторые проблемы по сердцу. Из позитивного — это область мужского здоровья, где у него нашли онкологию. Там все стабильно, там нет засасывающей воронки, которая свойственна для онкологических больных, поэтому в принципе состояние я больше отнесу к стабильному и не близкому к смерти. Поэтому я считаю, что эта новость действительно фейк», — объяснил оккультист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Виктория Боня раскрыла секрет Букингемского дворца.