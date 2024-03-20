«Если победим»: на Украине придумали, чем расплатятся за помощь США
Politico: Киев обещает расплатиться с США ресурсами из России в случае победы
Фото: Reuters / Leah Millis
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Западные «партнеры» уже неохотно говорят о дальнейшей поддержке киевского режима, представителям которого приходится обещать им все больше.
Киев может расплатиться за американскую помощь российским топливом и ресурсами, если победит. С таким заявлением выступил бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
«Если мы победим, вы получите отплату в виде российской нефти, газа, алмазов и меха», — приводит слова чиновника издание Politico.
Что касается более реальных перспектив для Украины — поражения — то в этом случае киевскому режиму придется думать о выживании, а не деньгах, признался Омелян.
На фоне череды провалов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации в Вашингтоне все более отчетливо понимают, что их финансовые вливания не оправдываются, и склоняются к тому, чтобы продолжать поддержку Украины, но уже в долг.
Кроме того, Конгресс США все еще не согласовал очередной пакет военной помощи Украине на 60 миллиардов, однако демократы сумели протолкнуть инициативу об отправке Киеву боеприпасов на 300 миллионов долларов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как в Пентагоне связали победу Украины и безопасность США.