Недвижимость с секретом: в доме жителя Киргизии обнаружили тоннель в Узбекистан

ГКНБ: в доме жителя Киргизии обнаружили подземный тоннель в Узбекистан

Фото: www.globallookpress.com / Pascal Deloche

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Пересекающий границу подземный ход составляет около 130 метров.

Подземный тоннель длинной 130 метров обнаружили в доме жителя Киргизии. Как сообщает Akipress со ссылкой на информацию Госкомитета нацбезопасности Киргизии, земляной коридор ведет на территорию Узбекистана.

На тоннель наткнулись в одном из частных домов села Бек-Абад, которое расположено недалеко от государственной границы.

«Вход в тоннель с кыргызской стороны нашли в доме жителя села Бек-Абад Сузакского района, в 50 метрах от границы. Глубина тоннеля составляет 15 метров, общая протяженность — 130 метров, высота — 1,7 метра», — говорится в сообщении ведомства.

Правоохранители считают, что ход использовался для контрабанды и незаконного пересечения границы. Сейчас 38-летний владелец дома задержан. На месте проводятся оперативные мероприятия.

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