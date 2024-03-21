«Сдала сыновей в детский дом»: почему дети Матросова называют папой Джигурду

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Актер так и не смог наладить отношения с первой возлюбленной.

У известного актера театра и кино Дениса Матросова в профессиональной жизни все сложилось хорошо, но создать крепкую и единственную семью у него не получилось.

К своим годам Матросов является отцом четверых детей, но с сыновьями-близнецами, которые появились на свет больше 20 лет назад, он так и не смог наладить отношения.

С матерью детей — актрисой Людмилой Татаровой они познакомились в начале 90-х годов, когда Денис проходил военную службу в театре Советской Армии.

Их служебный роман расцветал во время поездки на Волгу, когда окрыленный чувствами актер признался Людмиле в своей любви. Однако он не спешил делать ей предложение.

Актриса рассказывала, что мама Дениса была крайне настороженна по отношению ко всем иногородним, не веря в настоящую любовь. Она считала, что молодым девушкам нужны только квадратные метры.

Влюбленные проводили свои свидания в маленькой комнатке, которую театр выделил Людмиле под самой крышей. Украдкой встречаться им было сложно, и это утруждало девушку.

Ситуация не изменилась, несмотря на то, что Татарова забеременела. Роды были трудными, и она провела в больнице два месяца. Все это время ее поддерживали близкие, кроме Дениса.

Обида Людмилы только усиливалась, и отношения в паре быстро портились. К окончательному разрыву привело то, что Матросов поднял руку на свою возлюбленную, сообщает автор Дзен-канала ГалереУс.

Актер не торопился налаживать связь с сыновьями. Впервые он появился в жизни близнецов Юры и Вовы, когда им исполнилось три года. Людмила провожала детей из садика, когда вдруг появился Денис. Он обменялся с малышами несколькими милыми словами и исчез. Близнецы даже не поняли, кто это был.

Спустя некоторое время один из мальчиков серьезно заболел, и ему требовалась срочная операция. Однако у матери-одиночки, которая едва сводила концы с концами, не было денег на лечение. Она обратилась за помощью к Матросову, который пообещал помочь, но затем пропал.

Позже Денис позвонил и заявил, что хочет провести экспертизу ДНК, так как у него сомнения, что дети действительно его. Обидное предположение задело Людмилу.

«Денис, можешь не волноваться, эти дети не твои!», — ответила она.

Работающей актрисе со скромной зарплатой и двумя малолетними сыновьями было нелегко без собственного жилья. Однако Людмиле удавалось справляться с трудностями.

Спустя некоторое время государство предоставило ей квартиру. Затем она познакомилась с Сергеем, актером и певцом, старшим братом Никиты Джигурды.

Между ними возникла взаимная симпатия сразу. Но Людмила решила не торопиться со вступлением в роман, так как Джигурда был женат. Они оставались просто друзьями в течение семи лет. Только после того, как Сергей развелся и предложил актрисе брак, Людмила согласилась.

Близнецы сразу признали в нем «своего». Сергей не откладывал вопрос о своей роли в их жизни и быстро определил себя: он не просто помогал воспитывать ребят, а стал для них отцом.

Юрий и Владимир прошли службу в армии, но затем решили идти по стопам своих родителей и работать в кино. Однако, в отличие от них, братья выбрали не актерскую профессию, а стали звукорежиссерами.

Людмила Татарова и Денис Матросов до сих пор находятся в ссоре. Оба участвовали в различных ток-шоу, где выдвигали свои аргументы. Несколько лет назад Денис сделал шокирующее признание, утверждая, что Людмила оставляла своих близнецов в детском доме.

Он утверждал, что она называла это «пятидневкой», но даже по выходным не проводила времени с детьми. Только после того, как получила свою квартиру, она забрала их к себе.

Татарова ни раз отмечала, что абсолютно счастлива в браке с новым мужем Сергеем. Денис Матросов, в свою очередь, не может похвастаться тем же. Сначала он развелся с супругой Марией Куликовой спустя 14 лет брака, а потом распался их союз с последней женой Ольгой.

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