Еврокомиссия намерена изъять доходы замороженных активов РФ ради нужд Украины

ЕК утвердила предложение использовать доходы от активов РФ для поддержки Киева

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Последние месяцы зарубежные эксперты ищут способы конфискации имущества России. Однако в международном праве законных механизмов не существует.

Еврокомиссия утвердила предложение об изъятии доходов от замороженных российских активов для помощи Украине. Об этом в ходе брифинга заявил заместитель главы ЕК Валдис Домбровскис.

«Еврокомиссия утвердила сегодня подготовленные совместно с верховным представителем ЕС предложения об использовании доходов от активов России», — приводит слова Домбровскиса телеканал Euronews.

Решение накануне анонсировал Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

В ЕС намерены направить средства в Европейский фонд мира, чтобы 90% выделить для прямого оказания военной помощи ВСУ, а остальное — в поддержку оборонного производства Украины.

Теперь вопрос будет обсуждаться на саммите Европейского союза, который пройдет 21–22 марта.

Последние месяцы европейские и западные эксперты пытаются найти законные способы изъятия замороженных активов России. О том, что такая возможность существует, заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

По его мнению, ЕС должен использовать их для финансирования Украины, в том числе, в рамках отправки военной помощи киевскому режиму. Правда, Бретон так и не назвал конкретные международные правовые документы, которые позволили бы Европе сделать это.

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