Путин провел встречу с доверенными лицами. Главное

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

На встрече собрались более 500 человек. Главными объектами внимания стали бойцы спецоперации.

За мужество жителей Белгородской области и других приграничных регионов сегодня поблагодарил Владимир Путин. Это произошло во время общения президента со своими доверенными лицами.

Как рассказал глава государства, все пострадавшие от украинских атак получат необходимую помощь. В целом беседа Владимира Путина со своими сторонниками получилась объемной. На ней подводили итоги выборов и говорили о том, как сделать Россию еще сильнее. Заявления президента выслушал корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

Перед тем, как заполонить Андреевский зал, они заполонили Георгиевский. Пятьсот с лишним человек — люди, которым можно доверять, тем более, что президент сделал их своими доверенными лицами и победил с таким результатом.

Одинокие сумки на паркете — знак того, что их владелицы фотографируются. Самыми главными объектами внимания стали бойцы СВО.

Уже в зале перед встречей каждый занимал место как мог: на стулья клали телефоны, номерки из гардероба. Был даже просто синий пакет. В команде президента люди очень разные, но приветствовали его одинаково горячо. Это одновременно и традиционная встреча — Путин должен был принять своих сторонников — и очень важная по сути.

«Для президента эта встреча — не только возможность поблагодарить доверенных лиц за работу, но и пообщаться с ними», — заявил корреспондент.

«К тому, о чем мы говорим в качестве наших планов. Это возлагает, во-первых, реально большую ответственность. Даже знаете, как-то немножко чувство не тревоги, но чувство ответственности. Конечно, оно многократно возрастает, потому что люди ждут отдачи, ждут реализации того, о чем мы говорим», — сообщил президент.

Видимо, чтобы меньше волновались присутствующие, у этой встречи был модератор Артем Жога. Отвечая именно на его вопрос в декабре 2023 года, Путин и сказал, что пойдет на выборы.

Сегодня Путину тоже задавали важные вопросы. Иногда просто произносили реплики, как, например, Светлана Немцева, врач из Белгородской области.

«Мы объединились. Ни один врач из Белгорода, обстреливаемых районов и вообще Белгородской области не уехал и не бросил свое рабочее место», — сказала медик.

«Конечно, мы можем ответить тем же. Вот тем же можем ответить. И по гражданской инфраструктуре, и по всем другим объектам подобного рода, по которым противник наносит удар. Но у нас есть свои взгляды на этот счет и свои планы. Будем идти по тому, что мы наметили», — заявил Путин.

Обстрелы Белгородской области усиливаются каждый день. Страдают мирные жители, страдают и врачи. Есть все причины для озлобления, но мстить мирным жителям Украины белгородцы не хотят.

«Почему мы должны себя вести как эти нелюди? Мы должны завоевать победу на линии соприкосновения и доказать свою правоту, воюя с противником, но не с детьми, не с женщинами, не с мирным населением», — заявила Немцева.

Для президента это важное направление работы, но есть и другие. Во время предвыборной кампании доверенным лицам поступило 80 тысяч обращений. Путина спросили о проблемах сельской глубинки. Там есть, чем заниматься, но за последние годы ситуация уже изменилась круто. Пару десятилетий назад и представить было нельзя, что Россия станет одним из крупнейших поставщиков продуктов в мире.

«У нас, когда мы начали отгружать зерно на экспорт, возникла проблема, что порты приспособлены на прием зерна, а не на отгрузку. А сейчас мы первая страна в мире по экспорту пшеницы. Сельхозотрасль становится все более высокотехнологичной, но продолжительность жизни на селе ниже, чем в среднем по стране. И еще очень много чего можно сказать после этого „но“. Это значит, что очень многое предстоит сделать на селе», — отметил глава государства.

Зашел разговор и о науке — это одно из важных направлений работы на ближайшие годы. Впрочем, российских специалистов пытаются вернуть из-за рубежа давно. Создают условия, и люди едут.

«Я очень рассчитываю на то, что те меры поддержки, которые сейчас государство предлагает… Я говорю о мегагрантах. Наверняка все это знаете хорошо. Это привлечение наших специалистов, которые когда-то выехали в другие страны, там работают успешно, добиваются результатов, становятся лауреатами Нобелевской премии. Я знаю, я с ними общался, встречался. Многие из них возвращаются временно. Для кого-то эта временная работа превращается в постоянную, создают здесь свои лаборатории», — сообщил президент.

Бывает, правда, и так, что западные научные центры сами создают условия для развития нашей науки. Президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук рассказал, что наших ученых попросили покинуть знаменитый ЦЕРН в Женеве. Но они пригодятся здесь.

«Мы в течение восьми лет благодаря решениям президента будем иметь одну из лучших в мире исследовательскую инфраструктуру. Нам нужны люди. Мы получим несколько сотен прекрасно подготовленных людей, которые будут учить новых, которые будут делиться опытом, которые начнут работать как техники, как инженеры, теоретики, экспериментаторы на существующих установках и в строительстве нового», — рассказал Ковальчук.

«Они высылают наших. Кем они их заменят?» — спросил корреспондент.

«Ну вот пусть они об этом думают. Это же их вопрос».

Недолгая встреча с президентом. Только четыре вопроса, после чего Артем Жога пригласил всех в Грановитую палату. А нашей съемочной группе он признался: роль модератора далась ему нелегко.

«Некоторые слова не совсем знакомые. Вот Грановитая палата. Я несколько раз пытался ее произнести, и все время говорю „Гранатная“! Наверное, война все-таки сказывается, и вперед идет то слово, которое ближе за последние годы», — поделился он.

Что же, и у него будет время научиться. Впереди у всех — и у президента, и у доверенных лиц — очень много работы.