«Взрыв и ударная волна»: Белгород снова оказался под массированным обстрелом ВСУ

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В целях безопасности властями принято решение вывези девять тысяч детей из региона.

Белгород подвергся новому обстрелу ВСУ. По мирным жителям открыли огонь из реактивной системы залпового огня Vampire. Верные своей тактике, ВСУ били исключительно по мирным объектам — по многоэтажкам, детским садам и школам. Сообщается об одном погибшем, есть раненые.

Из-за обстрелов в Белгородской области закрыт въезд в семь населенных пунктов. Из приграничных районов начнут вывозить детей. Корреспондент «Известий» Владислав Харченко передает подробности с места.

Не успели жители Белгорода сегодня проснуться — опять обстрел. Двое человек ранены, водитель синей иномарки погиб на месте. Повреждены два десятка автомобилей.

Осколки падали в восточной части города. Вот иномарка синего цвета. Она пострадала сильнее всего — лобовое стекло полностью разбито. В этой машине находился мужчина. Один из осколков попал в стекло, и он погиб.

ВСУ вновь выпустили 13 ракет из РСЗО Vampire по мирным кварталам. ПВО отработала четко — все воздушные цели сбиты, но осколки засыпали спальный район Крейды, что в восточной части города.

«Страх был, что мы должны были под кровать залезть, в ванну, подвал — да куда хочешь. Боже, треск был», — делится одна из местных жительниц.

«Взрыв и ударная волна. Что-то оторвало, и пыль пошла», — вспоминает мужчина.

Место ЧП оперативно перекрыли. Разрушения выявили в 12 многоквартирных домах.

Это место одного из прилетов. Били из Харьковской области. Взрывной волной и осколками сильно посечен фасад многоквартирного дома. Окна выбиты. Местные жители уже приступили к уборке.

Самая напряженная точка на карте боевых действий сегодня — Грайворонский городской округ. В связи со сложной оперативной обстановкой власти региона решили ограничить въезд в Грайворон, Козинку, Гора Подол, Готово, Новостроевку первую и вторую, а также в Безыменно. Проезд туда теперь только по пропускам.

Из сел людей вывозят в пункты временного размещения, а уже от туда в отправляют в безопасные места, накануне несколько семей отправились в Воронежскую область. Уже завтра детей из приграничных районов отправят в лагеря и санатории в другие регионы.

«В 12 регионах детей готовы принять. Завтра 1,2 тысячи отправляем. Пенза, Тамбов и Калуга. То есть Дагестан, и Кабардино-Балкария, и Московская область», — рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В Белгородской области уже начали работать пункты выдачи гуманитарной помощи. Для все кто нуждается в поддержке работает единая горячая линия, обратиться туда можно по номеру 122.