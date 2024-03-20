«Было больно»: стали известны подробности состояния покусанной Кологривым официантки

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Кряжев; 5-tv.ru

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Актер устроил дебош в кальянной в Новосибирске.

Официантка кальянной в Новосибирске, которую укусил Никита Кологривый, не знала, что перед ним — популярный актер. Об этом 5-tv.ru рассказали очевидцы дебоша, который артист устроил накануне в одном из заведений Новосибирска.

Во время потасовки, вероятно, не слишком трезвый артист вел себя вызывающе и даже укусил официантку за ногу.

По некоторым данным, причиной агрессии в адрес девушки стал ее отказ продолжить более тесное общение с актером. Присутствующие пытались защитить девушку, что только сильнее разозлило Кологривого.

По словам очевидцев, официантка не знала, что перед ней — популярный актер, и общалась с ним исключительно как с обычным посетителем заведения, а чуть позже — симпатичным молодым человеком.

«Сначала вроде все было нормально, болтали. А потом он завалился к ней на колени, разошелся, начал лезть с поцелуями. Вроде даже за шею хватал, грудь трогал, за что пощечину получил. Тогда и укусил ее за ногу. Она сказала, что прихватил сильно, было больно. Сейчас там большой синяк, следы зубов видно», — рассказывает источник 5-tv.ru.

После того, как Кологривый получил отказ, его это разозлило, он начал ругаться матом и вести себя агрессивно.

При этом, по словам очевидцев, девушка претензий к актеру не имеет, хотя не отказалась бы от извинений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как прошло задержание актера Кологривого за дебош в кальянной — эксклюзивные кадры.