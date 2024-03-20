Новые правила: некоторых россиян обяжут заменить водительские права

Юрист Гусятников: нужно заменить иностранные права на российские с 1 апреля

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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С 1 апреля в стране вступают в силу изменения в закон «О безопасности дорожного движения».

Россиянам, которые после 1 апреля получат гражданство или вид на жительство (ВНЖ), нужно будет заменить водительские права в течение года. Об этом предупредил эксперт Петр Гусятников.

«Так, лицам, получившим после 1 апреля этого года ВНЖ или российское гражданство, нужно сделать российские права в течение одного года с этого момента», — объяснил юрист.

Помимо этого, раждане России, которые получили документы за границей, должны заменить их в течение года после въезда в страну.

Дело в том, что с 1 апреля начинают действовать поправки в закон «О безопасности дорожного движения». Они устанавливают порядок и сроки обмена иностранных водительских удостоверений на российские, сообщает агентство «Прайм».

В случае нарушения правил за вождение автомобиля полагается штраф от пяти до 15 тысяч рублей.

Юрист также отметил, что данная процедура не касается граждан Белоруссии и России, получивших водительское удостоверение в этой стране.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ГИБДД объявила массовые проверки на дорогах в выходные.