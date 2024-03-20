Кологривого отменяют? Гришковец объяснил отсутствие актера на гала-концерте

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников / Владимир Федоренко; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

На решение креативных продюсеров повлияло пренебрежительное высказывание знаменитости.

Скандальный актер Никита Кологривый последнее время ведет себя очень агрессивно, то и дело попадая в неприятные ситуации.

Поведение артиста устраивает не всех его коллег. Театральный режиссер, актер и писатель Евгений Гришковец отменил выступление Никиты на гала-концерте «Жванецкий». Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

«Я настоял на удалении Никиты Кологривого с этого гала-концерта еще три недели назад после его безобразного интервью, где он пренебрежительно высказался об Иннокентии Смоктуновском и об Александре Абдулове. Так что это решение было принято давно», — сообщил театральный режиссер.

Гала-концерт посвящен 90-летию со дня рождения народного артиста РФ Михаила Жванецкого. Он пройдет 31 марта. Многие известные артисты выйдут на сцену, чтобы вспомнить творчество писателя-сатирика.

Среди них: Сергей Маковецкий, Юрий Стоянов, Владимир Вдовиченков, Нонна Гришаева, Павел Деревянко, Глеб Калюжный, Игорь Золотовицкий, Кристина Бабушкина, Илья Соболев, Настасья Самбурская и другие. Кологривого из списка исключили.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Никиту Кологривого отправили в спецприемник за дебош в кальянной. Накануне он укусил официантку за ногу.