Российские военные зачистили Козинку от украинских диверсантов
Минобороны РФ: в Козинке уничтожены остатки украинских диверсантов
Фото, видео: Дмитрий Ягодкин / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Белгородскую область зачистили от остатков диверсантов киевского режима.
Российские военные полностью зачистили село Козинка в Белгородской области от украинских боевиков. Об этом сообщает Минобороны РФ.
По данным военного ведомства России, в районе уничтожены остатки вооруженных формирований ВСУ.
«Ударами авиации и артиллерии противник потерял до 650 боевиков, две боевые машины РСЗО Vampire», — говорится в сообщении Минобороны РФ.
Российская армия продолжает мероприятия, чтобы не допустить проникновение украинских диверсантов на территорию приграничных регионов РФ.
С 12 по 14 марта ВСУ потеряли там тысячи боевиков, из них ликвидировано около 500. Кроме того, уничтожены 18 танков и 23 боевые бронированные машины.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по защите Донбасса. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российские войска ударили по боевикам рядом с Белгородской и Курской областями.