Власти Индии не верят в успех мирного саммита по Украине без участия России

Вlооmbеrg: Индия не верит в успех мирного саммита по Украине без участия России

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Аналогичную позицию ранее занял Китай.

Нью-Дели выражает скепсис относительно эффективности предстоящего «мирного саммита» по Украине без участия России, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Примечательно, что такие новости из Индии приходят перед важным событием — в этом месяце глава украинского МИД Дмитрий Кулеба отправится в страну с визитом. Он планирует встретиться с индийским коллегой Субрахманьямом Джайшанкаром и обсудить основные аспекты так называемой «формулы мира» Киева.

Это первое посещение Индии украинским министром с начала конфликта на Украине. Кулеба прибудет в страну уже следующей неделе по приглашению министра иностранных дел Джайшанкара.

«Мирный самиит» по Украине запланирован на грядущее лето и пройдет в Швейцарии. Свой скепсис относительно его проведения без участия России высказали ранее в Китае. Пекин предупредил, что может игнорировать такие встречи.

Ожидается, что на саммите будут обсуждать предложенную Украиной «формулу мира», составленную президентом Владимиром Зеленским. Среди основных пунктов его плана — восстановление границ Украины 1991 года и вывод российской армии за пределы страны.

Примечательно, что в Швейцарии источники заявляют, что Россия может принять участие как минимум в первом раунде международной конференции.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. О ее начале президент РФ Владимир Путин сообщил 24 февраля 2022 года после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью на фоне участившихся обстрелов со стороны ВСУ.

Москва и Киев предпринимали попытки провести несколько раундов переговоров, последний из которых прошел в Стамбуле 29 марта 2022-го. Процесс продолжался на протяжении трех часов, однако стороны не пришли к соглашению.

После Россия неоднократно выражала готовность к конструктивному диалогу и поиску мирных путей урегулирования конфликта, однако Владимир Зеленский запретил переговоры с РФ на законодательном уровне.

Москва неодобрительно относится к «формуле мира», предложенной Киевом. Россия заявляла, что готова к мирному разрешению конфликта, но с учетом «новых геополитических реалий».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Евросоюз может в ближайшие дни объявить о решении по российским активам.