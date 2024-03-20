Гладков сообщил об одном погибшем при обстреле Белгорода украинскими боевиками

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

ВСУ вновь обстреляли мирный российский город.

В результате обстрела Белгорода украинскими боевиками погиб местный житель, еще двое получили ранения разной степени тяжести. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«По предварительной информации, один человек погиб — мужчина находился в машине, когда в нее прилетели осколки, от полученных травм он скончался на месте еще до приезда бригады скорой помощи», — написал глава региона.

Пострадавшие — 17-летняя девушка с черепно-мозговой травмой и рассечением лба и мужчина с осколочными ранениями руки. Оба доставлены в ближайшую больницу, оказана вся необходимая помощь.

Также повреждены несколько квартир и автомобили, здания двух детских садов и школы.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по защите Донбасса. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Россия проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о проведении СВО было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что первую группу детей вывезут из Белгородской области.