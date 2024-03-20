Сайт 78.ru стал самым популярным петербургским СМИ, обогнав «Фонтанку»

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Ресурсу удалось побить городской рекорд по числу читателей.

Издание «Фонтанка» утратила статус самого читаемого СМИ в Санкт-Петербурга, уступив его сайту 78.ru. Ресурс стал самым популярным в Северной столице впервые и произошло это на фоне освещения президентских выборов в России.

По данным LiveInternet, за 31 день сайт посетили 12 миллионов человек, что на 800 тысяч превзошло показатели «Фонтанки». Это абсолютный рекорд, который не удавалось достичь ни одному ресурсу в городе за последние несколько лет.

По другим показателям, таким как уровень цитируемости, по трафику, вовлеченности подписчиков, сайт 78.ru тоже показывает хорошие результаты.

В рейтинге «Медиалогии» он занимает второе место по цитируемости в Петербурге и Ленинградской области. А среди всех федеральных интернет-ресурсов в январе этого года он занял 15 место.

За три прошедших месяца 78.ru также удалось вдвое увеличить свою аудиторию в «Дзене». Примечательно, что канал попал в число лидеров по вовлеченности на этой платформе.