Фото, видео: © РИА Новости / Павел Бедняков; 5-tv.ru

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Благодаря давлению Запада в российском обществе поменялось настроение, показав сплоченность.

Благодаря давлению Запада в российском обществе поменялось настроение, показав сплоченность и небывалую консолидацию. Об этом корреспонденту «Известий» Виктору Синеоку рассказал директор российского научного центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук в Кремле перед встречей доверенных лиц с Владимиром Путиным.

«Настроение резко поменялось. Такой консолидации общества не было, с моей точки зрения, вообще никогда, может быть, только после войны», — считает Ковальчук.

Он отметил, что Запад совсем не понимает суть российского общества, которое на фоне давления только объединяется вокруг своего лидера, чтобы противостоять угрозе. И это прекрасно видно по результатам прошедших на минувших выходных президентских выборов, где, в том числе, была продемонстрирована рекордная явка.

Более того, именно благодаря некоторым решениям иностранных «партнеров» в Россию возвращаются уникальные специалисты, не просто готовые работать на благо своей страны, но и имеющие опыт и знания во многих зарубежных сферах, что, разумеется, является только плюсом. В качестве примера Ковальчук назвал высылку около 500 наших специалистов из европейской организации по ядерным исследованиям CERN.

Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта 2024 года. За Путина проголосовали более 87% избирателей. Николай Харитонов получил 4,31%, Владислав Даванков — 3,85%, а Леонид Слуцкий — 3,2%.

Впервые в истории в выборах президента России приняли участие новые регионы — ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. Несмотря на угрозы со стороны киевского режима, местные жители также проявили мужество, показали хорошую явку и выразили свою гражданскую позицию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин встретился с лидерами парламентских фракций в Кремле.